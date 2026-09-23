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Bakan Bolat: ABD’li şirketlerin yatırımlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

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Bakan Bolat: ABD’li şirketlerin yatırımlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ABD’li şirketlerin ülkemize yönelik ilgisini ve yatırımlarını artırmak, mevcut iş birliklerini daha da güçlendirmek ve yeni ortaklıkların önünü açmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ABD'li şirketlerin ülkemize yönelik ilgisini ve yatırımlarını artırmak, mevcut iş birliklerini daha da güçlendirmek ve yeni ortaklıkların önünü açmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle New York Türkevi'nde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Sanal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bolat, Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; ülkenin güçlü yatırım potansiyelini, iş ve yatırım ortamını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatları kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına değinen Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarını ve küresel değer zincirlerindeki güçlü konumunu ABD'li iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle paylaşarak, karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaret hacmimizin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu" dedi.

Bakan Bolat açıklamasını, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ABD'li şirketlerin ülkemize yönelik ilgisini ve yatırımlarını artırmak, mevcut iş birliklerini daha da güçlendirmek ve yeni ortaklıkların önünü açmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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