Bakan Bayraktar Pakistan'da Enerji Görüşmeleri Yaptı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İslamabad'da Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamabad'da Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sayın Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile görüştük. Elektrik iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu, piyasa regülasyonu konularında değerlendirmelerde bulunduk. Son 23 yılda 3 kat büyüttüğümüz elektrik üretim ve dağıtım altyapımıza yönelik attığımız adımları paylaştık. Enerji konusundaki ortak çalışma alanlarımızı daha da geliştirme isteğimizi karşılıklı biçimde ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.