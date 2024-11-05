Üye Girişi
Haberler

Bakan Bayraktar: Kırgızistan ile enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık

Bakan Bayraktar: Kırgızistan ile enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İki ülke arasında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İki ülke arasında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi dolayısıyla gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyaretine eşlik ettiklerini belirtti.

Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldıklarını kaydeden Bayraktar, enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar paylaşımında, "Toplantı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un huzurlarında Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev ile ülkelerimiz arasında enerji alanında iş birliği geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile enerji, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu alanlarında ortak projeler geliştirmeyi, başta güneş, rüzgar ve hidroelektrik olmak üzere enerjinin farklı alanlarında özel sektör girişimlerinin teşvik edilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Bahçeli'nin çağrısını yinelemesi Ayyüce Türkeş'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı! MASTERCHEF LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ | Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.