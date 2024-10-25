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Bakan Bayraktar'ın Somali temasları

Bakan Bayraktar'ın Somali temasları
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Gemisi'ni karşılamak üzere gittiği Somali'de Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Başbakan Hamza Abdi Barre ile görüştü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Gemisi'ni karşılamak üzere gittiği Somali'de Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Başbakan Hamza Abdi Barre ile görüştü.

Bakan Bayraktar, Oruç Reis Gemisi'ni karşılamak üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gitti. İlk olarak Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ile bir araya gelen Bayraktar, "Gücünü ortak tarihimizden ve halklarımız arasındaki samimiyet ve içtenlikten alan Türkiye-Somali ilişkileri, ortak geliştirdiğimiz projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Biz de sadece petrol ve doğal gaz değil, maden ve elektrik sektörlerine de yatırım yaparak Somali halkının refahına katkı yapmak, dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz" dedi.

Ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edilen Bayraktar, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında gerçekleştirdiği Somali ziyareti sonrası ivme kazanan iki ülke ilişkileri, Oruç Reis Gemimizin faaliyetlerine başlamasıyla yeni bir döneme giriyor. İlişkilerimizde ikinci bir milat niteliği taşıyan bu anlaşmanın bundan sonraki iş birliklerimizin de önünü açacağına inanıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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