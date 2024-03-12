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BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı

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BAE'de İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinin 2 saat kısaltılmasını kararlaştırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı (MoHRE) ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini 2 saat kısalttı.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ 2 SAAT KISALTTILAR

BAE'de ramazan ayı boyunca, özel sektör çalışanlarının çalışma saatleri günde 2 saat azaltılacak. Azaltılan programın ötesinde çalışılan her türlü ilave saat, fazla mesai olarak kabul edilebilecek ve işçilere ekstra tazminat hakkı tanınacak.

BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı

Ülkedeki şirketler ayrıca, ramazan ayı boyunca günlük çalışma saatleri dahilinde ve işin niteliğine uygun olarak esnek veya uzaktan çalışma programlarını takip etme seçeneğine de sahip olacak.

HEM ORUÇLU HEM DE ORUÇSUZ ÇALIŞANLAR FAYDALANACAK

Çalışma saatleri düzenlemesi hem oruçlu hem de oruçsuz çalışanlara uygulanarak onların ramazan ayında manevi faaliyetlere ve kültürel uygulamalara katılımları kolaylaştırılacak.

BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı

Bakanlık, ramazan ayı boyunca tüm bakanlıkların ve federal kurumların pazartesiden perşembeye, sabah 09.00'dan öğle 14.30'a kadar çalışacağını belirtti. Cuma günleri işin niteliği aksini gerektirmedikçe çalışma saatleri sabah 09.00'dan öğle 12.00'ye kadar olacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (3)

vefa sargut:

Sosyal ülke olmak bir ayrıcalıktır.

21
1
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Önder Karakuş:

Sıra Türkiye de

12
4
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Muhammed Erden:

Vay be biz oruçlu halde acilde 24 saat nöbet tutuyoruz

0
0
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