İran, BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah'ı vurdu

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine devam eden İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından Şah petrol sahasına İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgede büyük bir yangın çıktı.

  • Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şah petrol sahasında insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktı.
  • Abu Dabi yetkilileri yangına müdahale ediyor ve yaralanan olmadığını bildirdi.
  • İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarına karşılık olarak BAE dahil bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenledi.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah petrol sahasında insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktı.

BAE: YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi yetkilileri, bir dron saldırısı sonucu Şah petrol sahasında çıkan yangına müdahale ediyor. Yaralanan olmadığı bildirildi; yeni gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri ya da doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması tavsiye edilmektedir" denildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
