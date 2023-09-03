Ayvacık'ta lastik botta 34 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-28" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Dünya