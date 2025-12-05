Avrupa'daki Türk Stk'lardan Havayolu Şirketlerine Çağrı: Avrupa'dan Türkiye'ye Uçuşlar Ucuzlamalı

Haber: İlhan Baba

(DÜSSELDORF) – Almanya başta olmak üzere Avrupa'da faaliyet gösteren 60 sivil toplum kuruluşu (STK), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlarda bilet fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi için "Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşlar ucuzlamalı" çağrısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Kuzey Ren Vestfayla (KRV) Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Lufthansa, THY, Sun Express, Pegasus, AJet ve Corendon'un yaz dönemlerinde bilet fiyatlarını düşürmesi gerektiğini belirtti.

Gemici, yaz aylarında uçak biletlerine yapılan yüzde 100–200 oranındaki artışların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, 60 kuruluşun desteğiyle Türk ve Alman makamlarına sunulmak üzere kapsamlı bir başvuru hazırladıklarını açıkladı.

Yüksek fiyatlar nedeniyle birçok ailenin karayolunu tercih ettiğini ifade eden Gemici, "Kısa izin sürelerinin büyük bölümü yollarda geçiyor, sınır kapılarında uzun bekleyişler yaşanıyor ve ciddi trafik kazaları meydana geliyor. Bu acılar son bulmalı, uçak şirketleri aileleri karayoluna mahküm etmemeli" dedi.

Avrupa'daki 6 milyonu aşkın Türk nüfusunun önemli bir kısmının düşük gelirli olduğuna dikkat çeken Gemici, yüksek bilet fiyatlarının ailelerin Türkiye ile sosyal ve kültürel bağlarını zayıflattığını söyledi. Gemici, "Avrupa'daki vatandaşlarımızın üçte biri işsiz veya sosyal yardım alıyor. Memleketine gidemeyen milyonlarca insanımız hasret çekiyor, çocuklarımız Türkçeyi unutuyor, akrabalarıyla bağları kopuyor. Bu durum asimilasyon riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatlarının düşürülmesinin hem vatandaşları rahatlatacağını hem de artacak yolcu sayısıyla havayollarına ekonomik katkı sağlayacağını kaydeden Gemici, özellikle çalışanların izin tarihlerinin geç açıklanması nedeniyle uygun fiyatlı bilet bulmakta zorlandığını belirterek "Bilet fiyatları makul seviyeye çekilsin, fahiş zamlar durdurulsun.Yaz aylarında ek seferler planlansın, slot izinleri şimdiden alınsın. Üniversite öğrencileri, işsizler ve sosyal yardım alanlara özel indirim uygulansın" dedi.

Çifte vatandaşlık düzenlemesinin çıkmasında aktif rol aldıklarını hatırlatan Gemici, yerel seçim hakkı, askerlik bedelinin düşürülmesi, Türk Eğitim Merkezleri'nin açılması ve okullarda Türkçe derslerinin yaygınlaştırılması gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.