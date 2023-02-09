Arnavutluk Türkiye'ye depremde destek olması için 73 yüksek eğitimli personelden oluşan iki ekip gönderdi

Arnavutluk Türkiye Başkonsolosu Blerta Kadzadej'e Arnavutluk olarak Türk halkının yanında olduklarını belirtip Türk halkına taziyelerini bildirdi. Ülkeden 73 yüksek eğitimli personelden oluşan iki ekip gönderildi.

Arnavutluk bugüne kadar Türkiye'ye arama kurtarma görevlerinde 12'si doktordan oluşan bir ekip ve bu görevlerle ilgili ekipmanlar da dahil olmak üzere toplam 73 yüksek eğitimli personelden oluşan iki ekip gönderdi.

"TÜRK KUVVETLERİYLE OMUZ OMUZA"

Blerta Kadzadej'e, "Malatya'da Türk kuvvetleriyle omuz omuza görev yapan ekipler, çok düşük sıcaklıklara meydan okuyarak enkaz altındaki insanların hayatını kurtarmaya çalışıyor." açıklamasında bulundu.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARDILAR

Ekip dün 18 saatlik çalışmanın ardından daha fazla tıbbi bakım için hastaneye nakledilen 4 yaşındaki bir çocuğu kurtardı. Arnavutluk halkı bu çok zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındadır.