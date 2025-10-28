Antonio Guterres: Küresel Isınma ile İlgili Acil Uyarılar

(ANKARA)- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlığın küresel ısınmayı 1,5 santigrat ile sınırlandırmada başarısız olduğu belirterek, derhal rota değiştirilmesi gerektiğini uyarısında bulundu. Guterres, "yıkıcı sonuçların artık kaçınılmaz olduğunu ancak emisyon kesintilerinin hala hayati önem taşıdığını" belirtti.

Antonio Guterres, gelecek ayki Cop30 iklim zirvesi öncesinde İngiltere merkezli bir basın kuruluşuna verdiği röportajda, insanlığın Paris İklim Anlaşması'ndaki hedefi aşmasının artık "kaçınılmaz" olduğunu ve bunun dünya için "yıkıcı sonuçları olacağını" açıkladı.

Guterres, Brezilya'nın yağmur ormanlarındaki Belém şehrinde toplanacak olan liderlere, emisyonları azaltmayı geciktirdikleri sürece Amazon, Arktik ve okyanuslardaki "feci kırılma noktalarını geçme tehlikesinin artacağını fark etmeleri" çağrısında bulundu.

"Başarısızlığımızı kabul edelim" diyen Guterres, "Gerçek şu ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.5 santigrat derecenin üzerinde bir aşımı önlemede başarısız olduk. ve 1.5 santigrat derecenin üzerine çıkmanın yıkıcı sonuçları var. Bu yıkıcı sonuçlardan bazıları ister Amazon'da ister Grönland'da ister batı Antarktika'da veya mercan resiflerinde olsun, kırılma noktalarıdır" dedi.

Cop30'da öncelik yön değişikliği

BM Genel Sekreteri Guterres, Cop30'daki önceliğin "yön değiştirmek olduğunu" vurgulayarak, "Amazon gibi kırılma noktalarından kaçınmak için hedefin aşımının mümkün olduğunca kısa ve yoğunluğunun mümkün olduğunca düşük olmasını sağlamak amacıyla rotayı değiştirmek kesinlikle zorunludur. Amazon'u bir savan olarak görmek istemiyoruz. Ancak rotayı değiştirmezsek ve mümkün olan en kısa sürede emisyonlarda çarpıcı bir düşüş yapmazsak bu gerçek bir risktir" şeklinde konuştu.

Dünya uluslarının üçte birinden azının Paris Anlaşması kapsamında ulusal olarak belirlenmiş katkılar (NDC'ler) olarak bilinen iklim eylem planlarını sunmuştu. Donald Trump yönetimindeki ABD, süreci terk etmişti. Avrupa "söz verse de" şu ana kadar yerine getirmedi. Dünyanın en büyük emisyon kaynağı olan Çin, uzmanlar tarafından "yetersiz taahhütte bulunmakla" suçlanıyor.

Guterres konuya ilişkin bir soruya "NDC hedeflerindeki eksikliğin, Paris'in 1,5 santigrat hedefinin en azından geçici olarak aşılacağı anlamına geldiğini" iddia ederek, "Şu ana kadar alınan (NDC'lerden) yola çıkarak, emisyonlarda %10'luk bir azalma beklentisi var. %60'a ihtiyacımız olacaktı. Dolayısıyla hedefi aşmak artık kaçınılmaz hale geldi" şeklinde yanıt verdi.

"Lobicilerin ne istediğini biliyoruz"

Hükümetlere "Cop'lardaki (Taraflar Konferansı) temsiliyetlerini yeniden dengelemeleri" çağrısında bulunan Antonio Guterres, "Böylece sivil toplum gruplarının, özellikle de Yerli topluluklardan gelenlerin, şirketler tarafından para ödenen kişilerden daha fazla varlığı ve etkisi olacak. Hepimiz lobicilerin ne istediğini biliyoruz. İstedikleri, bedelini insanlığın ödediği karlarını artırmak" dedi.

"Fosil yakıtlardan uzaklaşmanın ekonomik bir çıkar meselesi olduğunu, çünkü fosil yakıtlar çağının sona erdiğini ifade eden Guterres, "Bir yenilenebilir enerji devrimi görüyoruz ve geçiş kaçınılmaz olarak hızlanacak ve insanlığın halihazırda keşfedilmiş tüm petrol ve gazı kullanmasının bir yolu olmayacak" şeklinde konuştu.

Hükümetine Amazon'da bir yerde petrol arama faaliyetleri için yeşil ışık yakan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya bu konuyu açıp açmadığı sorusu üzerine Guterres, "Henüz değil. Bunu yapmak için Cop'tan yararlanacağım" ifadeleri ile yanıt verdi.

"Doğanın en iyi koruyucuları yerli topluluklardır"

Brezilya'nın Cop30'daki girişimlerinden birinin mevcut ormanların korunması için 125 milyar dolar toplamayı amaçlayan "Sonsuza Dek Tropikal Ormanlar Tesisi" olacağı ifade ediliyor. Dağıtılan paranın beşte birinin "toprakları en iyi korunmuş biyoçeşitliliğin ve en etkili karbon yutaklarının çoğunu içeren yerli topluluklara" doğrudan gideceği ileri sürülüyor.

Antonio Guterres, "Doğanın en iyi koruyucularına yatırım yapmak esastır. ve doğanın en iyi koruyucuları da tam olarak yerli topluluklardır. Dünya liderlerinin doğayla nasıl bir denge kuracakları konusunda yerli halklar tarafından da eğitilmesi gerekir. Siyasi liderler genellikle toplumun günlük sorunlarıyla daha fazla ilgilenirler; özellikle de ekonomik durumun karmaşık olduğu ve iklim değişikliği, felaketler, facialar tarafından ağırlaştırıldığı zamanlarda. Dolayısıyla bazen doğayla uyumlu bir ilişkinin önemine dair bir anlayış olmuyor ve bu nedenle siyasi liderlerle sürekli bir pedagojiyi sürdürmek gerekiyor ve bu pedagojiyi yapmak için yerli topluluklardan daha iyisi yok" ifadelerini kullandı.