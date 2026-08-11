Yeşiller'den Merz hükümetine iklim eleştirisi

HABER: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Felix Banaszak, aşırı sıcaklar ve nehirlerdeki su seviyesinin düşmesinin ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, Başbakan Friedrich Merz hükümetini iklim politikasında yetersiz kalmakla eleştirdi. Banaszak, iklim değişikliğine uyum ve taşımacılıkta demir yolunun güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Felix Banaszak yaptığı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz hükümetini iklim politikası üzerinden eleştirdi.

Hükümetin iklim krizine yeterince odaklanmadığını, yaklaşımının "gerçekliği inkar etmek ve cehalet" olduğunu ileri süren Banaszak, özellikle nehirlerdeki düşük su seviyelerinin ekonomik etkilerine dikkati çekti. Banaszak, "Bu politikanın sona ermesi gerekiyor" diyerek, iklimin korunması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarının hükümetin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin uzun vadeli önlemler alması gerektiğine işaret eden Banaszak, geçici çözümlerin başarı şansının bulunmadığını kaydetti.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Banaszak, Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle çok sayıda yük gemisinin sefer yapamadığını, sefer yapabilen gemilerin ise normalden daha az yük taşıyabildiğini aktararak, iklim değişikliğine uyum ve demir yolunun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA