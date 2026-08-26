SPD'li Karaahmetoğlu: AfD'nin hedef aldığı göçmenler Almanya'nın temel taşı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya İçin Alternatif Parti (AfD)'nin hedef aldığı göçmenlerin Almanya'nın sağlık, ekonomi ve sosyal güvenlik sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi ayakta tutan insanları kökenlerine göre hedef göstermek Almanya'yı güçlendirmez" dedi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, sağcı popülist Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in Suriyeliler, vatandaşlık ve göç konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Karaahmetoğlu, Weidel'in Suriyelilerin Alman vatandaşlığına alınmasını sorgulamasının, göçü ağırlıklı olarak bir güvenlik sorunu üzerinden değerlendirmesinin ve sınırların kapatılmasıyla Almanya'nın Schengen'den çıkmasını savunmasının, ülkenin toplumsal ve ekonomik gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışını yansıttığını belirtti.

AfD'nin ülkeden göndermek istediği insanlar arasında doktorlar, nitelikli işçiler ve sosyal güvenlik sistemine prim ödeyen yüz binlerce çalışan bulunduğunu belirten Karaahmetoğlu, "İnsanları yaptıklarıyla değil, pasaportları ve kökenleriyle değerlendiren bu anlayış hem ayrıştırıcı hem de Almanya'nın gerçeklerine aykırıdır" dedi.

Almanya'da 7 binden fazla Suriyeli doktorun görev yaptığını hatırlatan Karaahmetoğlu, yabancı doktorların sağlık sistemi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca IAB verilerine göre sosyal sigortaya tabi çalışan Suriyelilerin önemli bir bölümünün sistem açısından kritik ve nitelikli mesleklerde görev yaptığını ifade etti.

Karaahmetoğlu, "Bu insanları gönderdiğinizde yerlerini kim dolduracak? Hastanelerde hayat kurtaran doktorları, üretimde çalışan nitelikli işçileri ve sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan insanları görmezden gelerek bütün bir topluluğu sorun gibi göstermek sorumlu siyaset değildir" diye konuştu.

Almanya'nın doktor ve nitelikli işgücü açığıyla karşı karşıya olduğunu, toplumun giderek yaşlandığını belirten Karaahmetoğlu, ülkenin geleceği için çalışan, üreten ve topluma katkı sağlayan insanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Göç politikasındaki sorunların tartışılması gerektiğini ve suç işleyen herkes hakkında hukuk devleti kurallarının uygulanması gerektiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, "Suçla mücadele etmek başka, milyonlarca insanı kökenleri nedeniyle topluca zan altında bırakmak başkadır" dedi.

Karaahmetoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"AfD sürekli kimin bu ülkeden gitmesi gerektiğini anlatıyor. Asıl konuşmamız gereken, Almanya'nın geleceğini kimlerle birlikte kuracağımızdır. Bu ülkeyi ayakta tutan insanları kökenlerine göre hedef göstererek Almanya güçlenemez. Almanya'nın geleceği dışlamakta değil; çalışan, üreten, hukuka ve demokratik değerlere bağlı herkesle birlikte bu ülkeyi daha güçlü hale getirmektedir."

Kaynak: ANKA