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Almanya Sol Parti Liderinden Antisemitizme Karşı Net Mesaj

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Almanya Sol Parti Eş Başkanı Ines Schwerdtner, parti kongresinde antisemitizme karşı net bir karar alınacağını duyurdu. İsrail eleştirisi ile Yahudi düşmanlığının karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da Sol Parti Eş Başkanı Ines Schwerdtner, parti kongresinde antisemitizme karşı net bir karar alınacağını açıklayarak, İsrail hükümetine yönelik eleştirilerle Yahudi düşmanlığının birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da Sol Parti'nin (Die Linke) Eş Başkanı Ines Schwerdtner, hafta sonu yapılacak parti kongresinde antisemitizme karşı açık bir karar alınacağını söyledi. Schwerdtner, partinin her türlü antisemitizm ve ırkçılığa karşı "kırmızı çizgi" çizeceğini belirtti. Bu kararın parti içinde büyük destek gördüğünü ifade etti.

Son dönemde partinin bazı üyeleri ve teşkilatlarında İsrail karşıtı ve antisemitik söylemler tartışma konusu olmuştu. Bu nedenle alınacak kararın parti için önemli olduğu değerlendiriliyor. Schwerdtner, İsrail hükümetini eleştirmek ile Yahudilere karşı nefret beslemenin aynı şey olmadığını vurguladı. İsrail'in sağcı hükümeti ve yerleşim politikalarının eleştirilebileceğini, ancak Almanya'da yaşayan Yahudilerin saldırı korkusu yaşadığına dikkat çekerek bu ayrımın mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Schwerdtner, eylül ayında yapılacak doğu eyaletlerindeki seçimler öncesinde partilerinden uzaklaşan seçmenlerle yeniden buluşacaklarını açıkladı. Özellikle kırsal bölgelerde kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini belirtti.Aşırı sağcı AfD'nin halkın sorunlarına çözüm sunmadığını savunan Schwerdtner, Doğu Almanya'da yaşanan işsizlik ve ekonomik sıkıntıları iyi bildiklerini, bu nedenle bölge halkına anlayışla yaklaşacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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