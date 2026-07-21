Haberler

Almanya'da Entegrasyon Kurslarına Ayrılan Bütçe Kesintisine Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya hükümetinin 2027'de entegrasyon kurslarına ayırmayı planladığı 590 milyon avroluk bütçe, eğitim kurumları ve siyasetçilerin tepkisini çekti. Kesintinin toplumsal uyumu ve nitelikli iş gücü ihtiyacını olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya hükümetinin 2027'de entegrasyon kurslarına ayırmayı planladığı bütçe kesintisi, eğitim kurumları ve siyasetçilerin tepkisini çekti. Kesintilerin toplumsal uyumu ve nitelikli iş gücü ihtiyacını olumsuz etkileyeceği uyarısı yapılırken, hükümet kullanılmayan ödeneklerle bütçenin artırılabileceğini savundu.

Almanya hükümetinin 2027 yılında entegrasyon kurslarına ayırmayı planladığı bütçe kesintisi üzerine Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği (DVV) bunun, ülkenin en önemli entegrasyon araçlarından birini zayıflatacağını belirtti.

DVV Direktörü Julia von Westerholt, 2027 için ayrılması öngörülen 590 milyon avroluk bütçenin, bu yılki yaklaşık 1 milyar avroluk kaynağın oldukça altında kaldığını ve kursların yeterli şekilde finanse edilemeyeceğini söyledi. Westerholt, kesintilerin toplumsal uyumu olumsuz etkileyeceğini ve Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamasını zorlaştıracağını ifade etti.

Kurs sağlayıcıları daha önce de tasarruf önlemleri nedeniyle Ukraynalı sığınmacılara yönelik entegrasyon kurslarının finansmanının riske girebileceği uyarısında bulunmuştu. Almanya İçişleri Bakanlığı ise 2027 bütçesinin, bu yıldan devredecek kullanılmayan ödeneklerle artırılabileceğini açıkladı.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Hakan Demir de bütçe taslağının, koalisyon anlaşmasındaki entegrasyon kurslarının yeterli finansmanı hedefiyle örtüşmediğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

MHP'li ilçe başkanı motosiklet kazasında ağır yaralandı
Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

Olayın aslı çok başka çıktı

Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü

Estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü! Gören tanıyamadı