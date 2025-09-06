Almanya'da Yüksek Gelirli Çalışanlar İçin Sosyal Güvenlik Katkı Payları Artıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da yüksek gelirli çalışanlar için sosyal güvenlik katkı payları artıyor. Federal Çalışma Bakanı Barbel Bas tarafından hazırlanan taslakta, 2026 yılında emeklilik sigortası için katkı payı üst sınırının 8 bin 50 eurodan 8 bin 450 euroya çıkarılması öngörülüyor.

Federal Çalışma Bakanı Barbel Bas, emeklilik sigortası katkı payının artırılması için taslak hazırladı. Barbel, taslakla ilgili bilgi verirken "Yüksek gelirli çalışanlar, gelirlerinin daha büyük bir kısmı üzerinden emeklilik primi ödeyecek ve ileride alınacak emeklilik maaşlarını da yükseltecek" dedi.

Taslakta, sağlık ve bakım sigortası için katkı payı üst sınırının 2025'te 5 bin 512,50 eurodan 5 bin 812,50 euro; özel sağlık sigortasına geçiş hakkı sağlayan sigorta zorunluluk sınırının 2026'da 6 bin 150 eurodan 6 bin 450 euro; emeklilik sigortası katkı payı üst sınırının 8 bin 50 eurodan 8 bin 450 euroya çıkarılması öngörülüyor.

Bakanlık, bu değişikliklerin önceki yılın ücret artışlarına dayanan sabit bir formülle belirlendiğini, keyfi bir karar olmadığını bildirdi.