Almanya'da Sekiz Saatlik İş Günü Tartışılıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da çalışma hayatının temel taşlarından biri olan sekiz saatlik iş günü yeniden tartışma konusu oldu. Hiristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) lideri ve Başbakan Friedrich Merz, günlük çalışma süresi sınırının kaldırılarak Avrupa Birliği normlarına uygun şekilde haftalık azami 48 saatlik biri sınırın getirilmesini savunuyor. Bu öneriye, çalışma sürelerinde daha fazla esneklik sağlanması gerektiğini düşünen çevrelerden destek bulsa da, siyasette ve toplumda farklı tepkilere yol açtı.

Mevcut yasaya göre Almanya'da çalışanlar günde en fazla sekiz saat çalışabiliyor. Bu süre istisnai durumlarda on saate kadar çıkarılabiliyor, ancak 24 haftalık dönemde ortalama sekiz saatin aşılmaması gerekiyor. Merz'in önerisi ise bu sistemin kaldırılarak, Avrupa Birliği'nde olduğu gibi haftalık azami 48 saatlik çalışma sınırına geçilmesini öngörüyor.

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann da bu görüşe destek vererek üretkenliğin artırılması gerektiğini vurguladı. Refahımız, sosyal güvenlik sistemlerimiz ve ülkemizin işleyişi üretkenliğimize bağlı ifadelerini kullanan Linnemann, iş-yaşam dengesine karşı olmadığını belirterek, artık mesele iş-yaşam dengesi değil, yaşam-yaşam dengesi olmuş gibi sözleriyle mevcut tutumu eleştirdi.

Ipsos anket firmasına göre, halkın yüzde 46'sı haftalık çalışma süresinin esnekleştirilmesini destekliyor. Yüzde 44'lük kesim ise bu değişikliğe karşı çıkıyor. YouGov anket firmasının araştırmasına göre ise katılımcıların yüzde 37'si haftada dört gün, günde on saat çalışmayı tercih ederken, yüzde 28'i mevcut beş gün sekiz saatlik sistemi korumak istiyor.

Almanya'da sekiz saatlik iş günü uygulaması 1918'den bu yana yürürlükte. İlk kez 19. yüzyılda İngiliz sosyal reformcu Robert Owen tarafından "Sekiz saat çalışma, sekiz saat dinlenme, sekiz saat uyku" sloganıyla gündeme gelmişti. Olası bir yasa değişikliği, Almanya'da yüzyılı aşkın süredir süregelen çalışma düzenini kökten değiştirebilir.

Yeni hükümetin öncelikli hedefleri arasında üretkenliğin artırılması yer alıyor. Bu kapsamda 'aktif emeklilik' gibi modellerin yanı sıra, haftalık çalışma süresinin esnekleştirilmesi de önemli bir reform adımı olarak görülüyor. Özellikle çocuklu ya da bakıma muhtaç bireylerin sorumluluğunu üstlenen çalışanlar için bu esneklik önemli bir avantaj sağlayabilir.

Merz'in önerisiyle başlayan tartışmalar, Almanya'da çalışma hayatının geleceğine dair geniş çaplı bir değerlendirme yapılmasını gündeme taşıdı. Reformun hayata geçip geçmeyeceği ise önümüzdeki siyasi süreçte netlik kazanacak.