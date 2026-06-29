Haberler

Almanya'da Vergi Reformunda Uzlaşma Sağlanamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da CDU, SPD ve FDP arasında vergi reformu görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Yüksek gelirlilere yönelik vergi düzenlemesi, kamu harcamalarında kesinti ve orta sınıfın korunması konularında taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da koalisyon ortakları vergi reformunda uzlaşmaya varamadı. Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), yüksek gelirlilere yönelik vergi düzenlemesine kapıyı tamamen kapatmazken, taraflar vergi indirimlerinin finansmanı ve kamu harcamalarında kesinti konusunda görüş ayrılıklarını sürdürüyor.

Almanya'da koalisyon hükümetinin hazırladığı vergi reformu konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor. Başbakanlıkta yapılan toplantıda önemli başlıklarda uzlaşma sağlanamazken, CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, yüksek gelirlerden alınan "zenginler vergisinin" genişletilmesini tamamen dışlamadı.

Linnemann, bu konuda koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Ancak orta gelir grubu ile küçük esnaf ve zanaatkarların yeni vergi yükü altına girmemesi gerektiğini vurgulayan Linnemann, SPD'nin gelir dağılımını yeniden düzenlemek istediğini, bu süreçte ise orta sınıfın zarar görmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Vergi indirimlerinin finansmanı için önce devlet harcamalarının azaltılması gerektiğini savunan Linnemann, bakanlıkların en az yüzde 1, hatta yüzde 3 oranında tasarrufa gitmesi halinde milyarlarca avroluk kaynak oluşturulabileceğini söyledi.

SPD'li Çalışma Bakanı Barbel Bas'ın küçük ve orta gelirli vatandaşlara yıllık 500 avro vergi indirimi önerisini de değerlendiren Linnemann, bu tür adımların mutlaka finansmanının sağlanması gerektiğini belirterek, "Karşılığı yoksa böyle bir adım atılamaz. Aksi takdirde bu sorumsuzluk olur" dedi.

Öte yandan Hür Demokrat Partisi (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de vergi yükünün genel olarak azaltılması ve bunun kamu harcamalarında kesintilerle finanse edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kubicki, devletin yaklaşık 117 milyar avroluk sübvansiyonunun büyük bölümünün ekonomik açıdan fayda sağlamadığını öne sürerek, kalkınma yardımları ve diğer kamu harcamalarında daha sıkı denetim çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...