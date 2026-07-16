Almanya'da Artan Borçlanma ve Erken Emeklilik Tartışması Büyüyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da artan kamu borcu ve Baby Boomer kuşağındaki erken emeklilik eğilimi, ekonomi ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin tartışmaları derinleştiriyor. Hükümet reform sinyali verirken, sendikalar değişikliklere karşı çıkıyor.

Almanya'da koalisyon hükümetinin artan borçlanma planı ile erken emeklilik uygulaması, kamuoyunda ve siyasette tartışılmaya devam ediyor. Hükümet, önümüzdeki yıllarda devlet borcunu tarihi seviyelere çıkaracak yatırımları savunurken, uzmanlar bunun gelecek nesillere ağır bir yük bırakacağı uyarısında bulunuyor.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, planlanan borçlanmanın gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtirken, çok sayıda ekonomist ise artan kamu borcunun uzun vadede gelecek kuşakları olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.

ALMANYA'DA 19,3 MİLYON BABY BOOMER VAR

Diğer yandan, 1946-1964 yılları arasında doğan ve "Baby Boomer" olarak adlandırılan kuşakta erken emeklilik oranı hızla yükseliyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre, 2024 yılında Almanya'da 19,3 milyon Baby Boomer bulunuyor. Emekli olan yaklaşık 6 milyon kişinin 1,1 milyonu ise yasal emeklilik yaşını beklemeden erken emeklilik hakkını kullanarak çalışma hayatından ayrıldı.

Uzmanlar, erken ve kesintisiz emeklilik uygulamasının kaldırılmasını önerirken, IW bu alanda reformun gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Enstitüye göre, düzenleme sayesinde daha fazla kişinin iş gücünde kalması sağlanabilir.

Başbakan Friedrich Merz ile Çalışma Bakanı Barbel Bas da emeklilik komisyonunun hazırlayacağı önerileri hayata geçirmeye hazır olduklarını açıkladı. Ancak iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde bazı siyasetçiler, "63 yaşında emeklilik" uygulamasının kaldırılmasına ilişkin daha uzun bir geçiş süresi talep ediyor. Sendikalar ise planlanan değişikliklere karşı çıkacaklarını duyurdu.

BABY BOOMER KUŞAĞI NEDİR?

Baby Boomer kuşağı, (Bebek Patlaması Kuşağı), II. Dünya Savaşı sonrasında, 1946 ile 1964 yılları arasında doğum oranlarında dünya çapında yaşanan büyük artış döneminde doğan nesli tanımlıyor.

Kaynak: ANKA