Almanya'da Emeklilik Paketi Tartışmaları Büyüyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da koalisyon hükümeti için emeklilik paketine ilişkin tartışmalar büyüyor. Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) içinde de farklı görüşler öne çıkıyor. CDU Milletvekili ve emeklilik politikaları uzmanı Kai Whittaker, Başbakan Friedrich Merz'in "emeklilikte alt sınır yarışı" uyarısını desteklediğini belirtti.

Almanya'da emeklilik paketiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) içi tartışmalar ve genç vekillerin itirazları koalisyonu zorluyor.

CDU Milletvekili ve emeklilik politikaları uzmanı Kai Whittaker, bazı meslek gruplarında emekli maaşı ile temel sosyal yardımlar arasındaki farkın giderek azaldığını vurguladı. Whittaker, farkın daha da küçülmesi durumunda anayasal sorunların ortaya çıkabileceğini ve Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi'nin sistemi iptal edebileceğini ifade etti.

Genç milletvekillerinin emeklilik paketine yönelik eleştirilerini koalisyon sözleşmesine aykırı bulduğunu belirten Whittaker, demografik değişimin asıl tehlike olduğunu söyledi. "Uzun çalışma hayatı veya düşük emekli maaşı gibi öneriler yetersiz. Asıl ihtiyaç, sermaye destekli yeni bir emeklilik modeli" dedi.

Koalisyon tasarısına göre, emeklilik düzeyi 2031'e kadar yüzde 48'de sabitlenecek ve sonrasında mevcut yasaya göre yaklaşık bir puan daha yüksek tutulacak. SPD bu kararda ısrar ederken, Junge Union ve Hiristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içindeki bazı isimler, bunun genç nesil için büyük bir yük oluşturacağını savunuyor.

Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, genç milletvekillerine tasarıya karşı çıkmamaları çağrısı yaptı ve koalisyon sözleşmesine bağlı kalmanın önemini vurguladı. Hristiyan Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ise hükümetin dağılacağı veya azınlık hükümetine gidileceği iddialarını kesin dille reddetti.