Almanya'da 35. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması düzenlendi

Almanya'nın Bielefeld kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığının düzenlediği '35. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Yarışmada Kur'an'ın güzel okunmasının yanı sıra güzel temsil edilmesinin de önemli olduğu vurgulandı.

Almanya'nın Bielefeld kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığının düzenlediği "35. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" yapıldı.

Bielefeld'deki "35. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması"nı, 10-13 yaş grubunda Linz Bölgesi'nden Emin Tayyip Özalp, 14-18 yaş grubunda da Güney Hollanda Bölgesi'nden Furkan Vural kazandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, bu yarışmalarda Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması kadar Kur'an'ın güzel temsil edilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Kur'an'ın bir barış rehberi olduğunu ve onu yanlış yorumlayanların Kur'an'ı tanımadığını belirten Ergün, "Kur'an, yaşatmak için, diriltmek için gönderilmiştir. Merhamet, şefkat ve adil olmak Kur'an ahlakıdır." dedi.

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, Kur'an'ın insana şahsiyet ve kimlik kazandıran bir kitap olduğunu vurguladı.

Yalınkılıç, "Kimlik, kişinin var oluşunun ifadesidir. Kendini nasıl gördüğünün tarifidir. Yani kimlik insanı insan yapan değerlerin toplamıdır. Kimlik aynı zamanda kişinin resmidir. Toplum içindeki adresidir. Kimlik kavramı bir değerler manzumesidir. Bir kimseye, kimliksiz demek, değerlerden yoksun, adeta içi boş bir nesne anlamına gelir." diye konuştu.

Yarışmanın sonunda, bu yıl göreve başlayan 17 imam hatibin icazet belgeleri verildi.