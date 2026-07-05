Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "Afd'nin Olası İktidarı Almanya İçin Kötü Bir İşaret Olur"

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) hükümette yer alması halinde gizli bilgilere erişiminin engellenmesi gerektiğini söyledi. Bu görüşünü partinin Rusya ile yakın ilişkileri olduğu yönündeki endişelere dayandırdığını belirten Pistorius, AfD'nin olası iktidarını Almanya için çok kötü bir işaret olarak nitelendirdi.

Pistorius, AfD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığının göz ardı edilemeyeceğini belirterek, "Rusya'dan maddi destek aldığına ilişkin iddialar da gündemde. Bu nedenle hassas bilgilerin yanlış ellere geçmemesi gerekiyor" dedi. Gizlilik dereceli bilgilere kimlerin erişebileceği konusunda halihazırda kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Pistorius, bunun ülkenin güvenliği açısından yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Eylül ayında Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılacak seçimlerde AfD'nin tek başına iktidara gelebileceği ihtimalini de değerlendiren Pistorius, "Bir demokrat olarak böyle bir sonuç ihtimali beni ciddi biçimde endişelendiriyor. AfD, demokrasiyle ilgili niyetleri konusunda herhangi bir belirsizlik bırakmıyor. Böyle bir sonuç Almanya için çok kötü bir işaret olur" diye konuştu.

Pistorius, AfD'yi destekleyen bir askere ne söyleyeceği yönündeki soruya ise "Demokrasimiz açısından bunu iyi düşünmesini tavsiye ederim. Ancak sonunda kime oy vereceğine kendisi karar verir" yanıtını verdi.

Savunma Bakanı, Litvanya'da kurulacak Alman ordusu tugayına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 4 bin 800 asker ve 200 sivil personelden oluşacak birliğin 2027 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Pistorius, bazı uzmanlık alanlarında gönüllü sayısının yetersiz kalması halinde 1000'den az personel için zorunlu görevlendirme gündeme gelebileceğini söyledi.

Öte yandan Pistorius, NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yönelik yeni mali destek paketini de açıkladı. Avrupa Birliği kredileri ve yeni bir fon aracılığıyla toplam 70 milyar avroluk destek sağlanacağını belirten Pistorius, Almanya'nın bu pakette en büyük katkıyı yapan ülke olacağını ifade etti. Bakan Pistorius, Alman yapımı Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini ise gerekli görmediğini belirterek, "Ukrayna'nın artık Taurus'a ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA