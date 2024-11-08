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Ai-Da'nın Alan Turing Portresi 1,32 Milyon Dolara Satıldı

Ai-Da'nın Alan Turing Portresi 1,32 Milyon Dolara Satıldı
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Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da tarafından yapılan Alan Turing portresi, New York'ta müzayedede 1,32 milyon dolara satıldı. Bu satış, yapay zeka teknolojisi ile sanat piyasası arasındaki etkileşimi ortaya koyuyor.

İNGİLİZ matematikçi Alan Turing'in portresi, bir humanoid robot tarafından yapılan ilk sanat eseri olarak New York'ta 1,32 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olan Ai-Da tarafından yapılan İngiliz matematikçi Alan Turing'in portresi rekor fiyata satıldı. A.I. God. Portrait of Alan Turing adlı 2,2 metre yüksekliğindeki portre, dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da tarafından üretildi. Portre, New York'ta yapılan satışta 1,32 milyon Amerikan doları fiyatıyla alıcı buldu.

Sotheby's müzayede evi yaptığı açıklamada, "Bugün, bir humanoid robot sanatçısı tarafından yapılan ilk sanat eserinin müzayedeye çıkmasının ardından elde edilen rekor fiyat, modern ve çağdaş sanat tarihindeki önemli bir anı işaret ediyor ve yapay zeka teknolojisi ile küresel sanat piyasası arasındaki artan kesişimi yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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