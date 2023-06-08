Afganistan'da cenaze töreninde patlama: 11 ölü, 30 yaralı
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Badahşan vilayetinde gerçekleşen cenaze töreninde patlama meydana geldi. Taliban'ın atadığı eski Emniyet Müdürü Safiullah Samim hayatını kaybetti. Patlamada 11 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 6 Haziran'da suikast sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin cenaze töreninde patlama oldu.
Badahşan Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Maazeddin Ahmedi, yaptığı açıklamada, patlamada Taliban'ın atadığı Bağlan vilayetinin eski Emniyet Müdürü Safiullah Samim'in hayatını kaybettiğini belirtti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı kınayan Mücahid, faillerin en kısa sürede yakalanması için güvenlik birimlerine talimat verildiğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Badahşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, 6 Haziran'da vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da kendisini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.