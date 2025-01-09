ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti adeta cehennemi yaşıyor. Kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken; 137 bin kişi için tahliye emri verildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldi. Öte yandan çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

YANGINLARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangına ilişkin ise tartışmalar devam ediyor. Uzmanlar yangının çıkış nedeni üzerine çalışmalarını sürdürürken; aşırı hava olaylarından oluşan bir birleşimin Californiya'daki yangınları körüklediği belirtiliyor.

Birleşimlerden ilkialevleri 100 mil/saat (161 km/saat) hızlasavuran Santa Ana rüzgarlarının aşırı kuraklıkla birleşmesi olarak gösteriliyor.

Ayrıca sağanak yağışların tonlarca bitkiyi büyütmesi ve ardından onları kurutarak yakılması kolay yakıt haline getiren rekor düzeydeki yüksek sıcaklıkların da yangının çıkış nedenlerinden biri olarak ifade ediliyor.

EKONOMİK KAYIP 57 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin de ilk tahminler ortaya çıkmaya başladı. İlk tahminlere göre zararın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

TRUMP BİDEN'I HEDEF ALDI

Orman yangınları ABD siyasetinin de en önemli konusu haline geldi. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.

Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı.

BİDEN İTALYA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın, Los Angeles'ta devam eden ve kısa sürede daha geniş alana yayılan yangınlarla mücadele çalışmalarının koordinasyonu için Roma'ya gitmeyip Washington'da kalacağı belirtildi.