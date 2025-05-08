ABD ve İngiltere Arasında Tarihi Ticaret Anlaşması İmzalandı

(ANKARA) — ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve ABD arasında tam kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmazken; söz konusu anlaşmanın ABD'nin gümrük tarifelerini uygulamaya başlamasından sonraki ilk ticaret anlaşması olma özelliği nedeniyle önemli olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda; İngiltere ve ABD arasında tam kapsamlı bir ticaret anlaşmasına ilişkin "Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma tam ve kapsamlı bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiyi uzun yıllar boyunca sağlamlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşma, ABD'nin gümrük tarifeleri uygulamaya başlamasından sonraki ilk ticaret anlaşması olma özelliği taşıyor. ABD Başkanı, bu konuya ilişkin "Uzun yıllara dayanan ortak tarihimiz ve sadakatimiz nedeniyle, ilk duyurumuzu Birleşik Krallık ile yapmak büyük bir onur" dedi.

Anlaşmanın ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmazken; Trump'ın anlaşmayı bugün duyuracağını önceden açıklayan ABD merkezli The New York Times, tarafların nihai şartlar üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

NYT'nin haberinde ayrıca, Washington'un İsrail ve Hindistan ile ticaret anlaşmalarına çok yakın olduğu, Vietnam, Güney Kore ve Japonya ile de görüşmelere devam ettiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Financial Times, 6 Mayıs'ta yayımladığı haberinde, Washington ile Londra'nın bu hafta içinde ABD'nin İngiliz otomobilleri ve çeliği üzerindeki gümrük tarifelerini düşürmeyi öngören bir anlaşma imzalayabileceğini bildirmişti.

2 Nisan'da Başkan Trump, 185 ülkeye ait ürünlere gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. 10 Nisan itibarıyla karşılıklı tarifeler devreye girerken, 5 Nisan'da tüm ülkelere yönelik yüzde 10'luk evrensel bir tarife yürürlüğe girmişti. Trump daha sonra, tarifelere misilleme yapmayan bazı ülkelere karşı uygulanan ek ithalat vergilerini 90 günlüğüne askıya almıştı. Beyaz Saray, bunun devam eden ticaret müzakereleriyle bağlantılı olduğunu ve bu süreçte yüzde 10'luk genel tarifelerin uygulanmaya devam edeceğini açıklamıştı.