Haberler

ABD'den Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay

ABD'den Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahmini değeri 185 milyon dolar olan askeri ekipman ve yedek parça satışını onaylayarak, Ukrayna'nın savaş alanındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahmini değeri 185 milyon dolar olan askeri ekipman ve yedek parça satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri satışı onayladığını ve gerekli sertifikasyonun Kongre'ye iletildiğini duyurdu. Satışın tahmini toplam maliyetinin 185 milyon dolar olduğu belirtildi. Açıklamada, Ukrayna hükümetinin, ABD ordusu tarafından daha önce sağlanan araçlar ve silah sistemlerini desteklemek amacıyla 'Sınıf IX' yedek parçalar ile diğer lojistik ve program destek unsurlarını talep ettiği kaydedildi.

Ukrayna'nın ABD menşeli araç ve silah sistemlerinin yüksek operasyonel oranlarını koruyabilmesi için yerel bakım ve idame yeteneklerini güçlendirmeye 'acil ihtiyacı' olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yedek parçalar, daha yüksek operasyonel oranlar, iyileştirilmiş lojistik ve daha dayanıklı, hızlı bir onarım döngüsü sayesinde savaş alanındaki etkinliğe doğrudan katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

Satışın, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan ortak bir ülkenin güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini de destekleyeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi

Restoranların yeni taktiğine geçit yok! Ağır bedel ödediler