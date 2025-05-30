ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Tarifeleri Engelleme Kararını Geçici Olarak Durdurdu

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Tarifeleri Engelleme Kararını Geçici Olarak Durdurdu
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ABD federal temyiz mahkemesi, Başkan Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engelleme yönündeki mahkeme kararının yürütmesini geçici olarak durdurdu. Hükümetin temyiz sürecinde kararın yürürlükte kalmaması talebini kabul eden mahkeme, davacı taraflara yanıt süreleri belirledi.

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

Trump hükümetinin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin tarifeleri engelleme kararını temyize götürmesinin ardından federal temyiz mahkemesi, hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendirdi. Mahkeme, hükümetin bu talebini kabul ederek, söz konusu kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Davacı eyalet ve şirketlerden 5 Haziran'a kadar hükümetin itirazına yanıt vermeleri istenirken, hükümetin ise bu yanıtlara 9 Haziran'a kadar yanıt hakkı bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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