ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Tarifeleri Engelleme Kararını Geçici Olarak Durdurdu

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

Trump hükümetinin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin tarifeleri engelleme kararını temyize götürmesinin ardından federal temyiz mahkemesi, hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendirdi. Mahkeme, hükümetin bu talebini kabul ederek, söz konusu kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Davacı eyalet ve şirketlerden 5 Haziran'a kadar hükümetin itirazına yanıt vermeleri istenirken, hükümetin ise bu yanıtlara 9 Haziran'a kadar yanıt hakkı bulunduğu aktarıldı.