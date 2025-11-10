ABD, Suriye'ye Yönelik Yaptırımları 6 Ay Askıya Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların 6 ay askıya alındığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu aktarıldı.