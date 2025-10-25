Haberler

ABD Savunma Bakanlığı Personel Maaşlarını Bağışlarla Ödeyecek

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, federal hükümetin kapalı olması nedeniyle personel maaşlarını finanse etmek için ABD Başkanı Trump'ın bir müttefiki tarafından sağlanan 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, personel maaşlarını ödemek için ABD Başkanı Donald Trump'ın bir müttefikinin sağlayacağı bağışı kullanacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, federal hükümetin kapalı olması nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı, personel maaşlarını finanse etmek için bağışlardan yararlanmayı planlıyor. Bakanlığın, bu amaçla 130 milyon dolarlık bir bağışı kullanacağını doğruladığı ve söz konusu bağışın, ABD Başkanı Donald Trump'ın adı açıklanmayan bir müttefiki tarafından sağlandığı aktarıldı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, bağışın askerlerin maaş ve yan haklarının maliyetlerini karşılamak için tahsis edildiğini ve bakanlığın genel bağış kabul yetkisi kapsamında alındığını belirtti.

