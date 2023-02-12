ABD savaş uçağı, Kanada hava sahasındaki objeyi vurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 tipi savaş uçağının Yukon bölgesi semalarında tanımlanamayan bir objeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Kanada Başbakanı Truedau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cismin vurulması emrini verdim. Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), Yukon'un üzerindeki objeyi vurdu. Kanada ve ABD uçakları havalandı ve bir ABD F-22'si objeyi başarıyla vurdu. Başkan Biden ile konuştum. Kanada Kuvvetleri şimdi nesnenin enkazını kaldıracak ve analiz edecek. Kuzey Amerika'yı izlemeye devam ettiğiniz için NORAD'a teşekkür ederiz" dedi.ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Alaska semalarında yine tanımlanamayan bir objeyi etkisiz hale getirmişti.