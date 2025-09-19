ABD, Polonya'ya 780 Milyon Dolar Değerinde Javelin Füzesi Satışı Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 780 milyon dolarlık 2 bin 506 Javelin füzesi ve 253 fırlatma ünitesinin satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan açıklamada, Polonya hükümetinin Javelin füzeleri ile ilgili lojistik unsurlar ve program desteği talebine ilişkin askeri satışın onaylandığı ve bunun için gerekli bildirimin Kongre'ye yapıldığı bildirildi. Satışın tahmini toplam maliyetinin 780 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Polonya'nın 2 bin 506 adet Javelin füzesi ve 253 adet fırlatma ünitesi satın almak üzere talepte bulunduğu aktarılırken, ayrıca satış paketine; füze simülasyon mermileri, pil soğutma üniteleri, alet kitleri, yedek parça desteği, ABD Hükümeti ve yüklenici tarafından sağlanacak teknik yardım, nakliye ile diğer ilgili lojistik ve program desteği unsurlarının dahil edildiği bildirildi.

DSCA açıklamasında, bu satışın Avrupa'daki siyasi ve ekonomik istikrarın gücünü koruyan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceği belirtildi. Satışın, Polonya'nın eski fırlatma ünitelerini modernize ederek savunma envanterini güçlendireceği, mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini geliştireceği ve böylece ülkenin egemenliğini koruma ve NATO gerekliliklerini karşılama kapasitesini artıracağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Polonya'nın bu ürün ve hizmetleri silahlı kuvvetlerine entegre etmekte herhangi bir zorluk yaşamayacağı ve söz konusu ekipman ve desteğin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği ifade edildi.