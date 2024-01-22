ABD Özel Kuvvetler Askerleri İran Operasyonunda Kayboldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 11 Ocak'ta balistik füze bileşenlerinin bulunduğu yelkenli tekneye düzenlenen operasyon sırasında kaybolan iki ABD Özel Kuvvetler askeri (Navy Seal) için 10 gün süren arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu duyurdu. CENTCOM, askerlerin bulunamadığını ve 'ölü' ilan edildiklerini belirtti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtmek isteriz ki 10 gün süren kapsamlı arama çalışmalarının ardından kayıp iki ABD Özel Kuvvetler komandosunun yeri tespit edilememiş ve durumları ölü olarak değiştirilmiştir. İran'ın gelişmiş konvansiyonel silahlarını taşıyan kaçak bir gemiye 11 Ocak'ta yapılan çıkarma sırasında kaybolduğu bildirilen iki SAT komandosunu arama ve kurtarma operasyonu sona ermişti" denildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA ÜÇ ÜLKE YER ALDI

CENTCOM, komandolar için yapılan arama çalışmalarında Japonya ve İspanya'nın da yer aldığını belirterek, "Bu geniş kapsamlı arama operasyonu sırasında ABD, Japonya ve İspanya'dan havadan ve denizden platformlar kayıp ekip arkadaşlarımızı bulmak için sürekli olarak 21 bin mil kareden fazla bir alanı aradı" ifadelerini kullandı. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, konuyla ilgili açıklamasında, "İki savaşçımızı kaybetmenin yasını tutuyoruz ve onların fedakarlıklarını ve örnek davranışlarını sonsuza kadar onurlandıracağız. Dualarımız bu süre zarfında komandoların aileleri, dostları, ABD Donanması ve tüm Özel Harekat camiasıyla birlikte" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise bahsi geçen askerler için paylaştığı mesajında, "İki cesur Navy SEAL'ımızı kaybetmenin yasını tutuyoruz ve kalplerimiz aileleriyle birlikte. Tüm Departman bugün üzüntüde birleşmiştir. Onları bulmak ve kurtarmak için yorulmadan çalışan herkese minnettarız" dedi.

OPERASYONDA BALİSTİK FÜZE BİLEŞENLERİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

CENTCOM, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada Umman Denizi'nde yelkenli bir tekneye operasyon düzenlendiğini ve İran yapımı balistik füze bileşenlerinin ele geçirildiğini açıklamıştı. Bu bileşenlerin Husilere gönderildiği ifade edilen yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"USS Lewis B Puller'dan, helikopterler ile insansız hava araçları (İHA) tarafından desteklenen ABD Donanması'ndan ABD Özel Kuvvetleri, Umman Denizi'nin uluslararası sularında Somali sahili yakınlarında bir yelkenli tekneye çıkarma yaparak İran yapımı balistik füze ve seyir füzesi parçaları ele geçirmiştir. Ele geçirilen parçalar arasında Husilerin orta menzilli balistik füzeleri ve gemisavar seyir füzeleri için güdüm ve savaş başlıklarının yanı sıra hava savunmasıyla ilgili bileşenler de bulunmaktadır. İlk analizler aynı silahların Husiler tarafından Kızıldeniz'de transit geçiş yapan uluslararası ticaret gemilerindeki masum denizcileri tehdit etmek ve onlara saldırmak için kullanıldığını göstermektedir."