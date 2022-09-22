ABD'li senatör Graham Türkiye'ye F-16 sorusuna ilişkin soruyu yanıtladı: Biden ve ben satışı destekliyoruz

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 bilmecesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatörler ile yaptığı görüşme sonrasında savaş uçaklarının satışı konusunda olumlu bir hava olduğunu söyledi. Senatör Lindsey Graham F-16'ların satışı hakkında kendisini yöneltilen soruya, sadece başvuru ile ilgili teknik bazı veri sorunlar olduğunu, hem Biden yönetimi hem de kendisinin satışı desteklediğini belirterek "Türkiye'nin F-16'ları alacağını umuyorum" dedi.

Türkiye ve ABD arasında F-16'ların satışı hakkında bilinmezlik devam ediyor. İki ülke bu konuda yoğun diplomasi yürütüyor. Son olarak BM Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatörler ile yaptığı görüşme sonrasında savaş uçaklarının satışı konusunda olumlu bir hava olduğunu söyledi. Gazeteci Razi Canikligil, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a Türkiye'ye F-16 satışını sordu. Graham,Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı.

''SATIŞI DESTEKLİYORUZ''

Senatör Graham, sadece başvuru ile ilgili teknik bazı veri sorunlar olduğunu, hem Demokrat Partili Biden yönetimi hem de kendisinin satışı desteklediğini belirterek "Türkiye'nin F-16'ları alacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Böylece ABD'de, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin Türkiye'ye F-16 satışını desteklediği anlaşıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI KONUSUNDA NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-300 almasını gerekçe göstererek Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Daha sonra ise Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri vermemişti. Türkiye'de ABD yönetimine yeni bir teklif yaparak F-16 almak istediğini belirtmişti. Türkiye, Ekim 2021'de F-16'ların en son ve en ileri modeli olan Block 70/72'lerden 40 adet talep etmişti ve bunun yanı sıra var olan jetleri için piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti istemişti.