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ABD'den Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e yaptırım kararı

ABD'den Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e yaptırım kararı
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ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve ailesinden kişiler ile 5 kurumu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in de aralarında bulunduğu 5 kişi ve 5 kurumu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Küba'ya yönelik yaptırım kararları duyuruldu. Açıklamada, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in yanı sıra eşi ve üvey oğlu ile eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis'in de yer aldığı 5 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, bireylerin yanı sıra Küba Savunma Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu toplam 5 kurumun yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı. Listeye eklenen diğer kurumların ise kamu düzeni, turizm ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren teşkilat ve şirketlerden oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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