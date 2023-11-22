ABD-Kanada sınırında otomobil infilak etti

ABD-Kanada sınırında bulunan Rainbow Köprüsü'nde bir otomobilin infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

ABD- Kanada sınırında bugün bir otomobil infilak etti.

BBC’nin ABD’deki ortağı CBS’e göre patlamada araçtaki iki kişi öldü.

New Yok ile Kanada arasındaki Rainbow (Gökkuşağı) Köprüsü’nde gerçekleşen patlama hakkında CBS’e konuşan kaynaklar, bunun bilinçli bir patlama gibi göründüğünü fakat araçtakilerin kimlikleri ve niyetleri hakkında henüz bir bilgileri olmadığını aktardı.

Yerel basına konuşan görgü tanığı Mike Guenther, olay sırasında eşiyle köprüde yürümekte olduğunu ve söz konusu aracın yanlarından saatte 160 kilometreden daha hızlı bir şekilde "neredeyse uçarak geçtiğini" anlattı.

Guenther "O kadar hızlı geçti ki neredeyse göremedik" dedi, bir araca çarmamak için manevra yaptıktan sonra bir çite çarparak havalandığını ve ardından bir alev topu gördüklerini söyledi.

Aracın hangi yönde ilerlediği konusunda çelişkili bilgiler var.

Olayın ardından Kanada, ABD ile sınır geçişlerinden dördünü kapattı.

Kanadalı yetkililer, özellikle Niagara bölgesindeki geçişlerde büyük kuyruklar oluşabileceği gerekçesiyle halka sınır ötesi seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, patlamanın nedeniyle ilgili spekülasyonda bulunmayacağını, ABD’li mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi planladığını açıkladı.