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ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti

ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
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ABD yönetimi, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etti. Yeni düzenlemeyle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli petrol ve petrokimya ürünlerinin alımı ve satışı yasaklandı.

ABD yönetimi, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren lisansı geri çekti.

ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çektiğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı. Bu lisans, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ile petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı. Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği kaydedildi. Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi için ise 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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