ABD, İran'la Bağlantılı 10 Kişi ve 27 Kuruluşa Yaptırım Uyguladı

ABD, İran'la Bağlantılı 10 Kişi ve 27 Kuruluşa Yaptırım Uyguladı
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırımlar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'daki bazı kuruluşları da kapsıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yönelik yaptırım kararı alındığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong'daki bazı kuruluşları da kapsıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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