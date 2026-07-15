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Abd: Hürmüz Ablukasını Delmeye Çalışan İki Ticari Gemi Rotasını Değiştirdi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik yeniden uygulamaya koyduğu deniz ablukası kapsamında 17 saat içinde iki ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik yeniden uygulamaya koyduğu deniz ablukası kapsamında iki ticari geminin durdurularak rotasının değiştirildiğini duyurdu.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 17 saat içinde ablukayı aşmaya çalışan iki ticari gemiye müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasından bu yana geçen 17 saat içinde ABD güçleri, ablukayı delmeye çalışan iki ticari geminin rotasını değiştirdi. ABD ordusu, ablukanın tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla teyakkuz halinde olmayı ve gerekli hazırlıkları sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

CENTCOM, gemilerin kimlikleri, bayrakları, taşıdıkları yük, hangi limana yönlendirildikleri veya hangi limanlara gitmeye çalıştıklarına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: ANKA
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