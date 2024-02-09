ABD, Husilere Karşı Müdafaa Saldırısı Düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatmaya hazırlandığı 4 insansız deniz aracı (USV) ve 7 mobil gemisavar seyir füzesine karşı 7 meşru müdafaa saldırısı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM bugün yaptığı açıklamada, "8 Şubat'ta 05.00-21.00 saatleri arasında (Sanaa saati) ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri, Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan 4 Husi insansız deniz aracına (USV) ve 7 mobil gemisavar seyir füzesine karşı 7 meşru müdafaa saldırısı düzenledi.

CENTCOM, bu füzeleri ve USV'leri Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde tespit etti ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecek" dedi.