ABD'de federal çocuk bakım fonları donduruldu

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine, ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu bildirdi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) Sözcüsü Andrew Nixon, çocuk bakım fonlarının yasalara uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istediklerini belirtti. Nixon, ülke genelinde federal ödemelerin dondurulduğunu söyleyerek, meşru amaçlar için harcandığının saptanması halinde, bu fonların yeniden aktif hale getirilebileceğini kaydetti. Eyaletlerin, inceleme için idari veriler sunmak zorunda olduğunu aktaran Nixon, usulsüzlük şüphesi olanların ise katılım, lisans ve denetim verilerini sağlaması gerekeceğini ifade etti.