ABD'deki Siyahilerin Yarısı Irkçılığın Daha da Kötüye Gideceğini Düşünüyor

ABD'de düzenlenen ankete katılan siyahilerin yüzde 51'i ülkedeki ırkçılığın daha da kötüye gideceğini düşündüklerini söyledi. Siyahilerin yalnızca yüzde 11'i durumun daha iyiye gitmesini beklediklerini dile getirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde düzenlenen Juneteenth kutlama yürüyüşüne katılan insanlar, 17 Haziran 2023. (Fotoğraf: Dan Tian/Xinhua)

NEW YORK, 22 Haziran (Xinhua) -- ABD'de düzenlenen bir ankete katılan siyahilerin yüzde 51'i ülkedeki ırkçılığın daha da kötüye gideceğini, yüzde 37'si ise aynı düzeyde kalacağını düşündüklerini söyledi. Öte yandan siyahilerin yalnızca yüzde 11'i durumun daha iyiye gitmesini beklediklerini dile getirdi.

ABD'li yayın kuruluşu NewsNation'ın Cuma günü yayımlanan Washington Post- Ipsos anketine dayandırdığı Pazar günkü haberinde, "Veriler ankete katılan siyahilerin yaş grupları arasında büyük oranda tutarlılık gösteriyor. 50-64 yaş aralığındaki grubun ırkçılığın daha da kötüye gitmesini beklediklerini söylemeleri çok muhtemel olup yüzde 57 seviyesinde sonuç verirken, 30-39 yaş aralığındakilerde bu olasılık en düşüktü ve yüzde 43 çıktı" ifadelerine yer verildi.

Siyahi ABD'lilerin yaklaşık yüzde 70'i şu anda siyahi bir genç olmanın kendi gençlik dönemlerine kıyasla daha tehlikeli olduğunu düşünüyor. Böyle düşünenlerin yüzde 80'i 50-64 yaş aralığındaki ve 65 yaş üzerindeki katılımcılardan oluşuyor. Ankete katılan siyahi yetişkinlerin neredeyse yüzde 60'ı, kendilerinin ya da sevdikleri birinin siyahi olduğu için saldırıya uğrayacağından çok fazla veya biraz endişe duyduğunu belirtiyor.

Anketörler ayrıca siyah ve beyaz ABD'liler arasında beklenen güven düzeyinin düşük çıktığını da tespit etti. Ankete göre her 10 siyahi katılımcıdan 8'i beyazların siyahlara pek fazla ya da hiç güvenmediğine inandığını söylerken, yalnızca yüzde 17'si beyazların siyahlara çok fazla ya da iyi derecede güvendiğine inandığını belirtti.

Anket 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında 1.225 Hispanik olmayan siyahi yetişkin ve 1.018 ABD'li yetişkinden oluşan, kısmen örtüşen bir örneklem arasında gerçekleştirildi. Anketin hata payının siyahi yetişkinler için 3,5 yüzde puan, tüm ABD'li yetişkinler için 3 yüzde puan seviyesinde olduğu belirtildi.