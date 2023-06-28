ABD'de Aşırı Sıcak Hava Uyarısı: 55 Milyon Kişi Etkilenecek
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ABD'nin güneyinin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, diğer bölgelere de yayılmaya devam ediyor. 55 milyondan fazla kişi için sıcak hava uyarısı yapıldı.
PLANO, 28 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Plano kentinde bir evin arka bahçesindeki termometre görülüyor, 27 Haziran 2023.
ABD'nin güneyinin büyük bölümünü kavuran aşırı sıcak hava dalgası bu hafta ülkenin diğer bölgelerine de yayılmaya devam ederken, 55 milyondan fazla kişi için sıcak hava uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: Dan Tian/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya