ABD'de Aşırı Sıcak Hava Uyarısı: 55 Milyon Kişi Etkilenecek

ABD'nin güneyinin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, diğer bölgelere de yayılmaya devam ediyor. 55 milyondan fazla kişi için sıcak hava uyarısı yapıldı.