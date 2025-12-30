ABD'den Danimarka'ya 1,8 milyar dolar değerinde askeri ekipman satışı

Abd Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'ya yaklaşık maliyeti 1,8 milyar dolar olan askeri ekipman satışını onayladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Danimarka'ya askeri teçhizat satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bakanlığın, Danimarka hükümetine, yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki, dolaylı ateş koruma yeteneğine sahip, çoklu görevlerde kullanılabilecek deniz devriye ve keşif uçağı 'P-8A' ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan bir karar aldığı belirtildi. Kararla ilgili bildirimin Kongre'ye iletildiği kaydedilerek, satışın 'NATO üyesi olan Danimarka'nın güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını' destekleyeceği aktarıldı.