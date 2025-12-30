Haberler

ABD'den Danimarka'ya 1,8 milyar dolar değerinde askeri ekipman satışı

ABD'den Danimarka'ya 1,8 milyar dolar değerinde askeri ekipman satışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'ya yaklaşık maliyeti 1,8 milyar dolar olan askeri teçhizat satışını onayladı. Bu kapsamında, dolaylı ateş koruma yeteneğine sahip 'P-8A' deniz devriye ve keşif uçağı satışının, Danimarka'nın güvenliğini artıracağı bildirildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'ya yaklaşık maliyeti 1,8 milyar dolar olan askeri ekipman satışını onayladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Danimarka'ya askeri teçhizat satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bakanlığın, Danimarka hükümetine, yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki, dolaylı ateş koruma yeteneğine sahip, çoklu görevlerde kullanılabilecek deniz devriye ve keşif uçağı 'P-8A' ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan bir karar aldığı belirtildi. Kararla ilgili bildirimin Kongre'ye iletildiği kaydedilerek, satışın 'NATO üyesi olan Danimarka'nın güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını' destekleyeceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
İşte Türk polisinin büyüklüğü! DEAŞ operasyonunda nefes kesen anların görüntüsü ortaya çıktı

DEAŞ operasyonunda nefes kesen anlar ortaya çıktı