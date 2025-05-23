ABD Büyükelçisi Barrack'tan Suriye Yaptırımlarıyla İlgili Açıklama

ABD Büyükelçisi Barrack'tan Suriye Yaptırımlarıyla İlgili Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulmasının IŞİD'in yenilgisi ve Suriye halkının daha iyi bir gelecek için bir şans bulması açısından önemli olduğunu belirtti. Barrack, ABD'nin yeni hükümete destek vereceğini ifade etti.

ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, "Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulması, birincil hedefimiz olan IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için bir şans verecektir" dedi.

ABD Büyükelçisi Barrack, yazılı açıklama ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, müreffeh bir Orta Doğu, kendisiyle ve komşularıyla barışık, istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Başkan, 13 Mayıs'ta yeni hükümetin ülkede istikrarı sağlayabilmesi için ABD'nin Suriye'ye karşı uyguladığı yıkıcı yaptırımları kaldıracağını taahhüt etmiştir. Bakan Rubio, şimdi Başkan'ın vizyonunu hayata geçirme sorumluluğunu taşımaktadır ve yaptırımların kaldırılmasının bölgede her türlü barış ve güvenliğin sağlanması, çatışma ve savaşların sona ermesi için inanılmaz fırsatların önünü açacağını ifade etmiştir. Başkan Trump'ın Türkiye'deki temsilcisi olarak, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi rolünü üstlenmekten ve Başkan'ın vizyonunun hayata geçirilmesinde Bakan Rubio'ya destek vermekten gurur duyuyorum. Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulması birincil hedefimiz olan IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için bir şans verecektir. Bu şekilde, Türkiye ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden tesis etmesini sağlamış oluyoruz. Başkan'ın ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar

Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay!
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.