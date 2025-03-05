ABD Başkanı Trump şimdi de otomotiv üreticilerini tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Kongre'de gerçekleştirdiği ilk hitabında, iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. ABD Başkanı, yerli üretimi teşvik etmek için Amerikan otomobil ve sanayi ürünlerine yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

"TARİFE GÜZEL BİR KELİME"

Çin, Güney Kore, Hindistan ve Avrupa ülkelerinin ABD mallarına karşı yıllardır haksız tarifeler uyguladığını belirten Trump, bu dengesizliğin giderileceğini vurguladı. Tarifenin, ABD'de büyüyen otomotiv sektörünü konuşurken güzel bir kelime olduğunu söyleyen Trump, "Eğer ürünlerini Amerika'da üretmiyorsan tarife ödersin" dedi.

TRUMP'TAN "TRİLYONLARCA DOLAR" SÖZÜ

Trump, Kanada, Meksika ve Çin'e karşı uygulayacağı ilave tarifelerin yararlı olacağını savundu. Bu tarifelerin Amerikan otomotiv sektörünün önünü açacağını ve bu sayede Amerikan ekonomisinin trilyonlarca gelir elde edileceğini öne sürdü.

İŞTE YENİ TARİFELERDEN EN ÇOK ETKİLENECEK ŞİRKETLER

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump'ın ek vergi tarifeler en çok Avrupalı otomobil üreticilerini etkileyecek. Öyle ki bu şirketlerin 6 milyar dolara yakın bir kâr kaybı yaşayabileceği tahmin ediliyor. Bunlar arasında Alman Volkswagen, BMW ve Mercedes ön plana çıkarken Stellantis'in de büyük oranda etkileneceği tahmin ediliyor. üstelik Avrupa ile yaşanan sürtüşmelerin ardından Trump'ın Avrupa menşeli otomotiv firmalarına yeni ek vergiler de getirebileceği sektörde en çok konuşulan konulardan. Ancak mevcut haliyle Amerikan iç piyasasında otomotiv fiyatlarının en az %25 artabileceği yorumları yapılıyor.