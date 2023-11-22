AB, Ukrayna'ya 1.5 Milyar Euro Destek Sağladı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya verilen fon desteğinin 85 milyar avroya ulaştığını açıkladı ve bugün 1.5 milyar avro daha ödeme yapacaklarını duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan 1.5 milyar avroluk fonu serbest bıraktıklarını açıklayıp bloğun, savaşın başından itibaren Ukrayna'ya verdiği fon desteğinin 85 milyar avroya ulaştığını belirtti.

AB Komisyon Başkanı Von der Leyen, 2027'ye kadar Ukrayna'ya verilecek destek için ek 50 milyar avro teklif ettiklerini belirtip "Avrupa'nın finansmanı, Rusya savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'nın ekonomik istikrarını ve kamu hizmetlerini destekledi. Bugün yeni bir 1.5 milyar avro ödeyeceğiz. Ukrayna'ya desteğimiz şu anda 85 milyar Euro'ya ulaştı. Daha fazlası gelecek" dedi.