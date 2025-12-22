AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'ya Ukrayna'yı istikrarsızlaştıran eylemleri nedeniyle uygulanan ekonomik tedbirlerin süresinin 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022 sonrasında önemli ölçüde genişletildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya