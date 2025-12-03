AB, Rus gazını 2027'ye kadar tamamen bırakacak

AB, 2027 yılına kadar Rus gazı ithalatını aşamalı olarak durduracağını duyurdu.

Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu kapsamda, Rus LNG'sinin 2026 sonunda, boru hattı gazının ise 2027 sonbaharında tamamen yasaklanacağı bildirildi. Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) gazındaki payı ekim itibarıyla yüzde 12'ye düştüğü belirtildi.