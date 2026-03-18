2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

PwC'nin 2050 projeksiyonuna göre; küresel ekonomi iki katından fazla büyürken güç dengeleri de değişiyor. Hazırlanan sıralamada Çin ve Hindistan zirveye yerleşirken, Türkiye 11'inci sırada kendine yer buldu. Müslüman ülke olarak ilk 5'te ise sadece Endonezya yer aldı.

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve Orta Doğu'daki savaşın seyri belirsizliğini korurken, küresel güç dengelerinin geleceği de yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bölgedeki kırılgan tablonun daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekiyor.

DÜNYA EKONOMİSİ İKİYE KATLANABİLİR

Bu atmosferde 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları öne çıkarken, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC'nin yayımladığı "The World in 2050" raporu dikkat çekti. Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, küresel ekonominin 2050 yılına kadar iki kattan fazla büyüyebileceği öngörüldü. Çalışma, ekonomik güç merkezlerinin önemli ölçüde yer değiştireceğine işaret etti.

2050'NİN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ

PwC raporuna göre 2050 yılında dünyanın en güçlü ekonomileri sıralaması şu şekilde oluştu:

  1. ÇİN
  2. HİNDİSTAN
  3. ABD
  4. ENDONEZYA
  5. BREZİLYA
  6. RUSYA
  7. MEKSİKA
  8. JAPONYA
  9. ALMANYA
  10. BİRLEŞİK KRALLIK
  11. TÜRKİYE
  12. FRANSA
  13. SUUDİ ARABİSTAN
  14. NİJERYA
  15. MISIR
  16. PAKİSTAN
  17. İRAN
  18. GÜNEY KORE
  19. FİLİPİNLER
  20. VİETNAM
  21. İTALYA
  22. KANADA
  23. BANGLADEŞ
  24. MALEZYA
  25. TAYLAND
  26. İSPANYA
  27. GÜNEY AFRİKA
  28. AVUSTRALYA
  29. ARJANTİN
  30. POLONYA

Rapora göre Çin, 2050'de dünyanın en büyük ekonomisi olurken, Hindistan ikinci sıraya yükseliyor. ABD ise üçüncü sırada yer alıyor.

DENGELER KÖKLÜ ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR

Listede dikkat çeken bir diğer unsur ise gelişmekte olan ülkelerin yükselişi oldu. Endonezya, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerin üst sıralara çıkması, küresel ekonomik dengelerin Batı'dan Doğu'ya ve gelişmekte olan ekonomilere kaydığını gösteriyor. Türkiye'nin 11'inci sırada yer alması da dikkat çekerken, İran'ın 17'nci sıraya yükselmesi öngörüldü.

Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia

Tahran'da karanlık gece! Bu iddia savaş kaybettirir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu

Ülkenin can damarı sığınak delici bombalarla vuruldu
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi

Bu görüntülere yazık oldu! Tarihi zafer artık onların değil
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü