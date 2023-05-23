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2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı

Dünya Haberleri

2008 Pekin Olimpiyatları'nda çekilen bir görüntüde yıllar sonra ortaya çıkan detay, sosyal medyada tartışmaya sebep oldu. İnternet kullanıcılarının bir kısmı, açılış seremonisinden kesilen görüntüdeki adamın kulağında Apple AirPods olduğunu iddia etti ancak bu ürünün çıkış tarihi bahsi geçen olimpiyatlardan tam 8 yıl sonra!

Pekin Olimpiyatları'ndan alınan bir görüntü, internette sıkça tartışılan 'zaman yolcuları' konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Bir TikTok kullanıcısının ortaya çıkarıp gündeme taşıdığı görüntülerdeki adamın kulağında beyaz, plastik bir cisim olduğu anlaşıldı fakat cismin sırrı henüz ortaya çıkarılamadı.

2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medyada bir kısım kullanıcı bu cismin 'bluetooth'lu bir kulaklık olduğunu söylerken; bir kısmı adamın AirPods kullandığını iddia etti. Ancak Apple, AirPods ürününü 2016'da piyasaya sürdü.

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Haberler.com / Ozan Kılıç - Dünya

Pekin Dünya Haberler

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